C3 und C9 bei Kite-Unfällen in Podersdorf

Am späten Sonntagnachmittag ereigneten sich in Podersdorf am Neusiedlersee unabhängig voneinander zwei Kite-Unfälle. Christophorus 3 und Christophorus 9 wurden angefordert und landeten nebeneinander im Uferbereich.

Christophorus 9 flog eine Frau (Jahrgang 66) mit Gesichts- und Kopfverletzungen ins SMZ-Ost. Sie war beim Start von einer Windböe erfasst und etwa fünf Meter in die Luft gehoben worden. Als die Böe plötzlich nachließ, stürzte sie auf die Wiese im Uferbereich.

Christophorus 3 flog einen Mann (Jahrgang 63) mit Bauch- und Wirbelverletzungen nach Eisenstadt. Er war mit einem anderen Kite-Surfer zusammen gestoßen.