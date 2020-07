C17: Crew als Geburtshelfer

Der 181. Einsatz des Ende Mai in Dienst gestellten Christophorus 17 war für die Crew aus St. Michael in der Obersteiermark ein ganz besonderer. Eine werdende Mutter war am Abend des 20. Juli mit dem Rettungswagen bereits unterwegs zum Krankenhaus, als der Abstand der Wehen immer kürzer wurde. Daher wurde vom Team des Rettungstransportwagens der Notarzthubschrauber nachgefordert. Bereits kurz nach der Landung in der Nähe von Kindberg, erblickte der kleine Johannes um 21.30 das Licht der Welt. Mutter und Baby sind wohlauf und wurden ins Landeskrankenhaus Leoben geflogen.