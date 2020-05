C15 fliegt Paragleiterin

Vom Ötscher startete Montag, (18.5.2020), kurz nach Mittag eine 33-jährige Paragleiterin. Aufgrund der Windverhältnisse musste sie aber nördlich des Ötschers in einem großen Waldgebiet auf einer Lichtung eine Notlandung versuchen. Die Landung missglückte und sie kam schwer verletzt auf der Forststraße zu liegen. An der Unfallstelle gab es keinen Handyempfang, so konnte sie nicht auf sich aufmerksam machen und nicht die Rettung rufen.

Zum Glück kam etwas danach eine Postzustellerin im Auto auf der Forststraße und sah die Verletzte. Um per Handy die Einsatzkräfte alarmieren zu können, musste sie aber noch etwa 2 Kilometer weiter fahren.

Nun wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 15 aus Ybbsitz wurde alarmiert und landete auf der Lichtung neben der Unglücksstelle. Im Einsatz waren auch das Rote Kreuz Gaming und die Polizei. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Schwerverletzte ins Krankenhaus nach Amstetten geflogen.