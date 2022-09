1.000. Einsatz von Christophorus 16 in Oberwart

Am Mittwoch, den 21. September 2022 flog der Notarzthubschrauber Christophorus 16 den 1.000. Einsatz im Jahr 2022. Die Crew wurde zu einem Sekundärtransport vom Krankenhaus Oberwart ins KH Wr. Neustadt gerufen. Pilot Cpt. Klaus Pawlitza, Notärztin Dr. Martina Heinerer und Flugrettungssanitäter Hans-Peter Polzer bildeten an diesem Tag das Team der fliegenden Intensivstation. Cpt. Klaus Pawlitza ist wie Dr. Martina Heinerer seit vielen Jahren bei der Flugrettung, Flugretter Gerd Nemeth ist bereits seit Beginn mit dabei und hat selbst auch schon über 1.600 Einsätze absolviert. Die drei verfügen also über große Einsatzerfahrung.