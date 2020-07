7 Tipps für E-MTBiker*innen mit Fragen zur realistischen Selbsteinschätzung

Sie ist Grundvoraussetzung für eine sichere Abfahrt im anspruchsvollen Gelände. Mit dynamischem Beugen der Ellbogen kann man dabei die Arme als zusätzliches Federelement nutzen und so Geländeunebenheiten entschärfen. Ist der Sattel dabei noch in der tiefen Position, kann er als zusätzlicher Kontaktpunkt am Knie für bessere Kontrolle sorgen.