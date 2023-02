Winter-Reichweitentest bei E-Autos

"Nachdem der ÖAMTC bereits beim NAF Sommertest im Juni 2022 teilnehmen konnte, haben wir uns sehr gefreut diesmal beim weltgrößten E-Auto Wintertest am 1. und 2. Februar 2023 dabei sein zu können und unsere Kolleg:innen vom NAF wieder tatkräftig zu unterstützen. Die Ergebnisse der in Summe 29 getesteten Elektrofahrzeuge hinsichtlich Reichweite und Ladegeschwindigkeit waren bei Temperaturen von 0° C bis -19° C doch weit gestreut. Es haben 12 chinesische Fahrzeuge daran teilgenommen, von denen es viele in Österreich noch gar nicht auf dem Markt gibt."