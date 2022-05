Wasserstofftechnologie im PKW-Bereich

Was ist Wasserstoff?

Wasserstoff ist ein hochentzündliches chemisches Element, welches in unserem Universum in großen Mengen vorkommt. In der Natur existiert Wasserstoff nicht als Element, jedoch ist es als Teil von chemischen Verbindungen in den verschiedensten und reichlich vorhandenen Rohstoffen zu finden (z.B. in fossilen Brennstoffen wie Kohle und Erdgas). Tatsächlich macht dieses Element 75% des Volumens des gesamten Universums aus und ist in einer sehr hohen Zahl von Verbindungen enthalten. Speziell in denjenigen, aus denen sich verschiedene organische Materialien zusammensetzen.

Wie wird Wasserstoff hergestellt?

Derzeit wird 95% des verwendeten Wasserstoff unter dem Einsatz eines „Methan-Hochtemperaturdampfverfahrens“ aus Erdgas gewonnen. In der Regel wird bei der Herstellung Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO² umgewandelt. Diesen Vorgang nennt man „Dampfreformierung“. Das CO² wird bei diesem Verfahren ungenutzt in die Atmosphäre abgegeben und verstärkt so auch den globalen Treibhauseffekt. Faustregel: Bei einer Tonne Wasserstoff entstehen rund 10 Tonnen Co².

Immer wieder wird über den Grünen Wasserstoff gesprochen. Nur wie wird dieser erzeugt?

Grüner Wasserstoff wird durch die sogenannte Elektrolyse aus Wasser hergestellt. Um den Wasserstoff jedoch als „Grün“ bezeichnen zu können, muss der Strom für die Elektrolyse ausschließlich und zu 100% aus erneuerbarer Energie stammen. Die CO² Emissionen die bei der Wasserstofferzeugung mittels Elektrolyse anfallen hängen somit ausschließlich von der Herkunft des Stromes selbst ab.

Was sind die Vorteile der Brennstoffzelle als Energiewandler?

Direkte Umwandlung von chemisch gebundener Energie in elektrische Energie

Vermeidung von lokalen Schadstoffen und Lärm

Entfall von beweglichen Bauteilen direkt in der Brennstoffzelle

Hohes Potenzial für geringe Herstellungskosten bei hohen Stückzahlen

Mit welchen Herausforderungen ist die Brennstoffzellentechnologie im Fahrzeugbereich derzeit noch konfrontiert?

Die Brennstoffzelle weist – vor allem aktuell noch - bei geringen Stückzahlen hohe Herstellungskosten auf

Die Lebensdauer und der Wirkungsgrad von Brennstoffzellen sind weiter zu erhöhen

Es bedarf zukünftig noch einer deutlichen Verbesserung des dynamischen Betriebsverhaltens

Was sind die Hauptkomponenten eines Brennstoffzellenfahrzeuges (FCEV)?