Wasserstoff im Auto: die Technik dahinter

Die Frage, die als erstes aufkommt, aber nur von wenigen wirklich beantwortet werden kann: Was ist Wasserstoff?

Die Schulbuchantwort: Wasserstoff ist ein chemisches Element, im Periodensystem mit H abgekürzt. Der hochentzündliche Stoff ist in seiner reinen Form, also als alleinstehendes Element, nirgends in der Natur aufzufinden. Jedoch ist Wasserstoff überall im Universum als Teil von anderen chemischen Verbindungen, wie etwa Kohle oder Erdgas, vorhanden. Besonders häufig findet sich das Element in Verbindungen, die sich aus vielen organischen Materialien zusammensetzen.

Obwohl es nur in Kombination mit anderen Verbindungen zu finden ist, macht dieses Element 75% des Volumens unseres ganzen Universums aus. Also eine ganze Menge Treibstoff für unseren zukünftigen Individualverkehr.

In Wasserstoffautos stecken Brennstoffzellen, die aus der Umwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff Strom herstellen, der dann wiederum in die Batterie fließt. Dieser chemische Vorgang ähnelt stark einer sogenannten Knallgasreaktion, bei der ein Gemisch aus Sauerstoff und Wasserstoff zur Explosion gebracht wird. Die freigewordene Energie wird in der Brennstoffzelle in elektrische Energie umgewandelt.

Am Ort ihrer Nutzung erzeugen Brennstoffzellen keine schädlichen Abgase – daher zählt Wasserstoff zu den wahren Könnern in Sachen Umweltschutz. Prinzipiell stimmt das auch und das Potenzial ist enorm. Doch bei der Herstellung liegen noch Probleme begraben.