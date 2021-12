Matrix Charging - Automatisiert konduktives Laden

Easelink ist ein High-Tech Unternehmen für die Entwicklung der automatisierten konduktiven Ladelösung „Matrix Charging” für Elektrofahrzeuge mit dem Hauptunternehmenssitz in Graz, Österreich. Der Innovationsgrad von Easelink spiegelt sich in zahlreich gesicherten Patenten und Markenzeichen in den führenden Automobilmärkten wider.

Easelink, mit Standorten in Österreich und China, beschäftigt aktuell 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nimmt in diversen Standardisierungsgremien für Ladetechnologie wie zum Bespiel in den relevanten Arbeitsgruppen der Charging Interface Initiative (CharIn), der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) sowie der Internationalen Organisation für Normung (ISO) eine wichtige Rolle ein. Im Rahmen von Kooperationsprojekten setzen bereits führende Automobilhersteller und -Lieferanten, Infrastrukturanbieter und Fahrzeugflottenbetreiber auf die Zukunftstechnologie Matrix Charging.