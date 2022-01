Installation einer Heimladestation im Mehrparteienhaus - Wohnungseigentum

Grundsätzlich sollte in Bezug auf die Installation einer Heimladestation (auch Wallbox genannt) technisch zwischen einer Einzellösung (Einzelanlage für einzelne Bewohner) und einer Gesamtlösung (Gemeinschaftsanlage für alle Hausbewohner) unterschieden werden.

Die Einzellösung für einzelne Bewohner

Unter einer Einzellösung bzw. einer technischen „Einzelmaßnahme“ versteht man die Installation einer Heimladestation an einem individuell zugeordneten sowie im Eigentum stehenden Kfz- Abstellplatz im Einzelinteresse des jeweiligen Wohnungseigentümers.

Die technische sowie rechtliche Umsetzung der Ladestation ist Sache des interessierten Wohnungseigentümers. Dieser trägt die Kosten sämtlicher Arbeiten, ist für eine ordnungsgemäße Installation der Heimladestation durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb verantwortlich und muss sich im Betrieb auch um die nötige laufende Wartung kümmern.

Aus technischer Sicht wird bei der Einzellösung - wenn dies seitens der Hausinstallation möglich ist - der bestehende elektrische Anschluss einer Wohnung zur Versorgung einer Ladestation am jeweiligen Kfz-Abstellplatz genutzt. Die Heimladestation am Kfz-Abstellplatz (bspw. in der Tiefgarage des Mehrparteienhauses) wird dabei mittels einer neu zu schaffenden und entsprechend der Abgabeleistung dimensionierten elektrischen Leitung mit dem Zählpunkt der jeweiligen Wohnung verbunden. Technisch hilfreich ist dabei ein Zählerverteiler mit Platzreserven, welcher zentral im Keller, im Erdgeschoß oder an einer sonst möglichst leicht zugänglichen Stelle des Mehrparteienhauses, bestenfalls in der Nähe des auszurüstenden Kfz-Abstellplatzes, liegt. Werden diese Bedingungen seitens der Elektroinstallation nicht erfüllt und kann die Heimladestation am Kfz-Abstellplatz bspw. nicht an den vorhandenen Zählpunkt der jeweiligen Wohnung angeschlossen werden, kann als Alternative auch eine komplette neue hausinterne Elektroanbindung für die Heimladestation errichtet werden. Das bedeutet, dass für jeden Ladepunkt ein eigener Zähler errichtet wird und daher auch jeder Ladepunkt eigens abgerechnet wird.

Das geplante Vorhaben sollte jedenfalls vorab mit einem Elektriker bzw. einem konzessionierten Fachbetrieb geklärt werden. Zudem empfiehlt es sich auch, entsprechende Angebote zur Installation sowie zur gewünschten Heimladestation einzuholen und diese auch zu vergleichen. Der ÖAMTC testet hierzu regelmäßig im Zuge eines „Wallbox-Tests“ verschiedene am Markt erhältliche Heimladestationen auf deren Sicherheit, Bedienbarkeit und Funktionalität. Neben dem Elektriker muss das Vorhaben auch mit dem Netzbetreiber besprochen werden. Diesem ist frühzeitig in der Projektphase die gewünschte Ladepunkt-Abgabeleistung bekannt zu geben.

Die Gesamtlösung für alle Hausbewohner

Die technische Gesamtlösung umfasst die Errichtung einer liegenschaftsweiten Ladeinfrastruktur für viele bzw. im Idealfall alle Hausbewohner im Gemeinschaftsinteresse („Gemeinschaftsanlage“). Der Betrieb dieser Ladeinfrastruktur erfolgt in der Regel durch die Eigentümergemeinschaft bzw. unter Umständen auch unter Einbindung eines externen Ladestellenbetreibers. Die Gesamtlösung ist technisch, organisatorisch sowie auch rechtlich einer Einzellösung zu bevorzugen.

Die Kosten sind sehr von den örtlichen Gegebenheiten abhängig (Größe der Wohnhausanlage, Anschlussmöglichkeiten, Kabellängen, Umbauarbeiten, etc.). Der Vorteil einer Gemeinschaftsanlage: Ist die gemeinsame Grundausstattung erst einmal vorhanden, können bei entsprechender Beschlusslage die einzelnen Wallboxen auch nachträglich installiert werden (keine gesonderten Beschlüsse mehr notwendig).

Was gibt es technisch bei der Gesamtlösung zu beachten: