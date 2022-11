ePrämie in Österreich ab 2023

Schon heute können Mengen an erneuerbarem Strom, die über öffentliche oder private Ladestationen bezogen wurden und die damit verbundene CO 2 -Einsparung, zertifiziert und gehandelt werden. Diese eQuote, die man zum Beispiel als Konsument:in beim Laden zu Hause erzielt, "gehört" derzeit jedoch noch dem Stromanbieter, mit dem ein Liefervertrag besteht. Mit einer geplanten Änderung der Kraftstoffverordnung, soll die eQuote ab 2023 den Zulassungsbesitzer:innen, also beispielsweise auch Privaten zustehen.

Um den administrativen Aufwand auf beiden Seiten gering zu halten, sollen eQuoten erst ab 100.000 kWh an elektrischem Strom vom Umweltbundesamt zertifiziert und somit handelbar gemacht werden. Die eQuoten von Zulassungsbesitzer:innen müssen also zum Beispiel von Zwischenhändlern gebündelt werden. An diese tritt man also die eQuote einmal jährlich ab und bekommt im Gegenzug den Verkaufserlös (abzüglich der Gebühren des Zwischenhändlers), eine ePrämie.