Neue Green NCAP-Ergebnisse – Hyundai Ioniq 5 punktet voll:

Nur 1,5 Sterne schafft der DS 4, in diesem Fall ausgestattet mit einem 165 kW starken Benzinmotor. Was besonders auffällt: Bei den Labortests unter Autobahnbedingungen steigen die Schadstoffemissionen, speziell Partikel-, CO- und Ammoniak-Ausstoß, enorm an. Letzterer fällt übrigens in allen mit dem DS 4 durchgeführten Tests negativ auf.

Auch hinsichtlich Treibhausgas-Emissionen gibt es kaum gute Nachrichten, denn der CO 2 -Ausstoß ist in allen Test-Szenarien beträchtlich – vor allem, wenn man Produktion und Transport des Kraftstoffs einrechnet. Ein Lichtblick sind die kaum vorhandenen Lachgas- und Methan-Emissionen, mit denen allerdings ohnehin die wenigsten Fahrzeuge Probleme haben. Was die Energie-Effizienz betrifft, pendelt sich der DS 4 im üblichen Bereich jener Fahrzeuge ein, die komplett auf Elektrifizierung des Antriebsstrangs verzichten.