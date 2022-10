Silver Cross Motion All Size 360

Sicherer aber schwerer Kindersitz für einen sehr langen Einsatzzeitraum, der nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) zugelassen ist. Die Idee, einen großen Bereich mit einem Sitz abzudecken ist zwar gut, die Umsetzung erfordert jedoch Einschränkungen und Kompromisse. Neugeborene können zwar gesichert werden, jedoch kann man das Baby nicht wie in einer Babyschale zum Fahrzeug tragen. Die Zulassung endet bei 145 cm und damit kurz vor dem Ende der gesetzlichen Sicherungspflicht von 150 cm (in Deutschland). Der Sitz kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Zur Sicherung von Kindern unter 100 cm Größe erfolgt die Befestigung ausschließlich mit Isofix, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Um den Einstieg zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden.