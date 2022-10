Maxi-Cosi Titan Pro i-Size

Guter Kindersitz für einen langen Einsatzzeitraum. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. Der Sitz kann für Kinder unter 15 kg ausschließlich mit Isofix und Top-Tether befestigt werden, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Er kann deshalb nur in Fahrzeugen verwendet werden, die über entsprechende Befestigungspunkte verfügen. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird.