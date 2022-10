Lionelo Antoon Plus

Sicherer Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können und der dann einen überdurchschnittlich guten Schutz beim Frontalaufprall bietet. Der Kindersitz ist zwar für Neugeborene zugelassen, jedoch kann das Baby nicht im Sitz zum Fahrzeug getragen werden. Um den Einstieg zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden. Da der Sitz eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Auswahl anhand der Größe des Kindes, der Einbau in Fahrtrichtung ist frühestens mit 15 Monaten zulässig. Der Sitz kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Die Befestigung erfolgt ausschließlich mit Isofix, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.