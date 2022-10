Jané iMatrix + iPlatform Comfy

Sichere aber schwere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz stabil montieren lässt. Außerhalb des Autos kann die Rückenstütze in eine flachere Position gestellt werden, um den Komfort fürs Baby zu verbessern. Da die Babyschale eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Sitzauswahl anhand der Größe des Kindes. Die Babyschale kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Die Befestigung erfolgt ausschließlich auf der Isofix-Basis, eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. Unpraktisch: Der Tragebügel muss zum Einbau im Fahrzeug umgeklappt werden.