Chicco Seat3Fit i-Size Air

Durchschnittlicher Kindersitz für einen langen Einsatzzeitraum, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können und der dann einen überdurchschnittlich guten Schutz beim Frontalaufprall bietet. Die Idee, mehrere Gewichtsklassen mit einem Sitz abzudecken ist zwar gut, die Umsetzung jedoch ein Kompromiss mit Einschränkungen in allen Klassen. Der Kindersitz ist zwar für Neugeborene zugelassen, jedoch kann das Baby nicht im Sitz zum Fahrzeug getragen werden. Rückwärts gerichtet erfordert die große Schale viel Platz, dadurch Montage in kleineren Fahrzeugen problematisch. Um den Einstieg zu erleichtern, kann der Sitz zur Seite gedreht werden. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. Laut Hersteller soll der Kindersitz nicht länger als 7 Jahre verwendet werden.