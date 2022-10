Bugaboo Turtle Air

Sichere Babyschale mit einfacher Handhabung. Sie ist nach UN Reg. 129 („i-Size“) zugelassen, die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Die Schale besitzt auch eine Zulassung für die Verwendung in bestimmten Flugzeugen – bitte bei der Flug-Buchung klären, ob der Kindersitz verwendet werden kann.