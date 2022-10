Axkid Minikid 3

Sehr sicherer Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 6 Jahre ausschließlich entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden. Die Höhe der Hosenträgergurte und der integrierten Kopfstütze passt sich beim Anschnallen automatisch an die Größe des Kindes an. Da der Sitz eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Auswahl anhand der Größe des Kindes. Der Sitz kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Die große Sitzschale braucht vergleichsweise viel Platz im Auto, die Montage der benötigten Zusatzgurte ist aufwendig.