Foppapedretti Next i-Size + Isofix base Next i-Size

Sichere Babyschale mit Isofix-Basis, auf der sich der Sitz einfach und stabil montieren lässt. Die Basis kann, einmal verbaut, im Fahrzeug verbleiben. Die Babyschale kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Da der Sitz eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Sitzauswahl anhand der Größe des Kindes. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden.Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Da die Babyschale jedoch nur für Kinder bis 80 cm (ca. 1 Jahr) zugelassen ist, sollte aus Sicherheitsgründen im Anschluss ein rückwärtsgerichteter Kindersitz genutzt werden.