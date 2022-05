Cybex Anoris T i-Size

Sehr sicherer und einfach zu bedienender Kindersitz mit Fangkörper, der mit einem sitzeigenen Airbag ausgestattet ist. Der Airbag reduziert die beim Frontalaufpralltest am Dummy gemessenen Belastungen und damit das Verletzungsrisiko des Kindes erheblich. Da nicht jedes Kind einen Fangkörper akzeptiert, sollte man dies vor dem Kauf unbedingt ausprobieren. Der Kindersitz ist nach UN Reg. 129 („i-Size“) genehmigt, er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“-Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Die Montage erfolgt immer mit Isofix und Stützfuß, ein Einbau mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Da der Kindersitz ausschließlich in Fahrtrichtung montiert werden kann, ist er für Kinder ab frühestens 15 Monaten zugelassen. Laut Hersteller soll der Kindersitz nicht länger als 10 Jahre verwendet werden.