Britax Römer Kidfix M i-Size

Guter Kindersitz für Kinder ab etwa 4 Jahren, der über eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an den Isofix-Verankerungen (in dafür freigegebenen Fahrzeugen) verfügt. Dies erhöht die Seitenstabilität und verhindert das Kippen des Sitzes bei Kurvenfahrt. In manchen Fällen steht der Sitz stabiler im Fahrzeug, wenn die Fahrzeugkopfstütze entfernt oder nach hinten gerichtet wieder eingesetzt wird. Ideal sind solche Sitzerhöher mit Rückenlehne erst ab ca. 4 Jahren, da Kinder bis zu diesem Alter noch unruhig sind und beim Einschlafen nach vorne zusammensacken. Da der Sitz eine Zulassung nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) hat, erfolgt die Sitzauswahl anhand der Größe des Kindes.