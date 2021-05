Peg Perego Primo Viaggio Lounge + i-Size base

Kindersitz, der nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) zugelassen ist. Die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes. Er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Ein Wechsel in den Nachfolgesitz ist erst dann nötig, wenn der Kopf des Kindes den oberen Rand der Babyschale erreicht hat. Der Sitz besitzt auch eine Zulassung für die Verwendung in bestimmten Flugzeugen – bitte bei der Flug-Buchung klären, ob der Kindersitz verwendet werden kann. Unpraktisch: Der Tragebügel muss zum Einbau im Fahrzeug umgeklappt werden.