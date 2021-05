Axkid One+

Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können. Beim rückwärtsgerichteten Einbau bietet der Sitz einen überdurchschnittlich guten Schutz beim Frontalaufprall. Die große Schale erfordert viel Platz, dadurch Montage in kleineren Fahrzeugen problematisch. Dieser Sitz darf mit Isofix nur in den in der Typliste aufgeführten Fahrzeugen verwendet werden. Eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich.