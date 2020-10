Besafe iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base

Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können. Beim rückwärtsgerichteten Einbau bietet der Sitz einen überdurchschnittlich guten Schutz beim Frontalaufprall. Der Sitz ist Teil eines Modulsystems, bei dem verschiedene Kindersitze auf derselben Isofix-Basis befestigt werden können. Kindersitz, der nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) zugelassen ist. Die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes. Er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden.