Joie i-Venture

Kindersitz, der nach UN ECE Reg. 129 („i-Size“) zugelassen ist. Die Sitzauswahl erfolgt deshalb anhand der Größe des Kindes. Er kann auf Sitzplätzen mit „i-Size“ Kennzeichnung und in Fahrzeugen, die in der Typliste des Kindersitzherstellers freigegeben sind, verwendet werden. Kindersitz, in dem Kinder bis etwa 4 Jahre entgegen der Fahrtrichtung gesichert werden können. Eine Montage mit dem Fahrzeuggurt ist nicht möglich. Der Sitz ist Teil eines Modulsystems, bei dem verschiedene Kindersitze auf derselben Isofix-Basis befestigt werden können.