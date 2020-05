Bébé Confort Beryl + Base

Die Idee, mehrere Gewichtsklassen mit einem Sitz abzudecken ist zwar gut, die Umsetzung jedoch ein Kompromiss mit Einschränkungen in allen Klassen. Der Kindersitz ist zwar für Neugeborene zugelassen, jedoch kann das Baby nicht im Sitz zum Fahrzeug getragen werden. Die Höhe der Hosenträgergurte kann mit einem zentralen Versteller einfach und schnell an das wachsende Kind angepasst werden. Die große Schale erfordert viel Platz, dadurch Montage in kleineren Fahrzeugen problematisch. Das Gesamturteil bezieht sich auf die Verankerung mit Isofix.