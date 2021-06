Scott IL Doppio Plus

Der Helm von Scott bietet eine gelungene Passform und lässt sich so komfortabel tragen. Der Schutz vor Kopfverletzungen ist ebenso gut, wie die Kinnbandfestigkeit. Dafür schwächelt der Helm bei den restlichen Prüfungen zum Unfallschutz und kann hier so in Summe lediglich ein befriedigend erreichen. Das helle LED-Leuchtenband auf der Rückseite wird über einen Akku mit Energie versorgt und lässt sich per USB-Anschluss laden.