B`Twin City 500 Bowl

Das Modell von B´Twin belegt den letzten Platz im Test. Der Helm besitzt das zweithöchste Gewicht und sorgt in Verbindung mit dem tiefen Sitz so für wenig Tragekomfort. Daraus folgt die schlechteste Bewertung in der Kategorie Handhabung. In Punkto Unfallschutz gibt es in Summe ebenfalls nur ein befriedigend, wenn auch Abstreifsicherheit und Kinnbandfestigkeit mit gut abschneiden.