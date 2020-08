Geero Original-Classic (Vinyl)

Langer Motor-Nachlauf, gepaart mit einer nicht vorhandenen Abschaltautomatik und zudem schwache Bremsen machen das E-Bike zu einem Sicherheitsrisiko. Dabei wäre durch eine Art Baukastensystem optional die Ausstattung mit Scheibenbremsen möglich – die sollten unbedingt mitbestellt werden. Abgewertet werden musste das E-Bike aufgrund von Schadstoffen im Sattel und in den Griffen. Hierbei wurden Phthalate (DEHP) in Griffen und Sattel festgestellt, die als fortpflanzungsgefährdend eingestuft sind und eine hormonähnliche Wirkung haben. Das Rad lässt sich auch ohne E-Antrieb gut fahren. Durch die kräftige Motorunterstützung und die Kettenschaltung ist es gut für hügelige bis bergige Straßen geeignet. Da die Unterstützung in drei Geschwindigkeitsstufen erfolgt, erweist sich das Fahren in der Gruppe als schwierig. In der dritten Unterstützungsstufe wird bei vollem Akku bis ca. 29 km/h unterstützt.