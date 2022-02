KEBA KeContact P30 x-series

Die Wallbox von KEBA ist inzwischen schon fast ein Klassiker, wird in zahlreichen Versionen und Austattungsvarianten angeboten und gehört zu den eher teureren Modellen im Test. Als Besonderheit hat sie jedoch nicht nur WLAN an Bord, sondern auch eine Segmentanzeige, die über den Zustand der Wallbox Auskunft gibt oder auch die Energie anzeigt. Eine App oder auch eine Autorisierungs-Funktion fehlen in der getesteten Ausführung allerdings. Während des Testzeitraums kam es zu dem zu einem einzelnen Abbruch der Ladung. Ansonsten überzeugte die Wallbox mit sicherer Ladung der E-Autos