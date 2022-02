Innogy eBox smart

Die eBox Smart von Innogy gehört zu den teureren Modellen im Testfeld. Dafür kommt die Wallbox in einer modularen Bauweise mit Grundträger samt Elektroverkabelung sowie aufgesetzter Wallbox daher. Ansonsten präsentierte sich die Innogy mit sicheren und zuverlässigen Ladeeigenschaften. Eine Autorisierung ist nicht per RFID, sondern nur per App möglich, die sich allerdings nicht ganz so intuitiv bedienen lässt.