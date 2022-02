go-eCharger HOMEfix

zuverlässige und sichere Funktion

einfache Bedienung

AC- und DC-Fehlerstromschutz

Ladestrom lässt sich in Echtzeit über Taster an der Wallbox sowie der App einstellen

Ladekabel lässt sich verriegeln

ist nach Stromausfall in wenigen Sekunden startklar und lädt direkt weiter

App „go-eCharger“ bietet umfangreichen Funktionsumfang

Starten und Stoppen des Ladevorgangs auch zeitgesteuert per App

Clevere LED-Anzeige an Wallbox zeigt Strom und Anzahl der Phasen an

nur eine Schnittstelle (WLAN)

keine Gebrauchsanweisung im Lieferumfang, nur per Download

Stromverbrauch in Bereitschaft könnte niedriger sein

keine Unterstützung des OCCP-Protokolls