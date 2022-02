ABB Terra AC

sichere und zuverlässige Funktion

einfache Bedienung

integrierter DC-Fehlerstromschutz

Steckergarage und funktionierendes Kabelmanagement

Nutzer-App „ABB ChargerSync“ bietet viele Funktionen

Ladestrom über App in Echtzeit einstellbar

Starten und Stoppen des Lade-vorgangs auch zeitgesteuert per App

nach Stromausfall in wenigen Sekunden startklar

Anleitungen und Konformitäts-erklärung müssen heruntergeladen werden

zwei Apps notwendig für Konfiguration und Nutzung

Nutzer-App „ABB ChargerSync“ nur per Bluetooth mit der Wallbox koppelbar

Konfigurations-App „ABB TerraConfig“ nicht für den Verbraucher verfügbar

deaktivieren der Autorisierung per RFID nur über Installations-App möglich

Smartphone-ID wird bei App-Nutzung an Server gesendet