STARK-IN-STROM.DE WALLBOX PRO CONNECT 11 KW

zuverlässige Funktion

einfache Bedienung

zwei Schlüssel im Lieferumfang

Ladestrom lässt sich in Echtzeit über Drehregler an der Wallbox einstellen

Energiezähler mit Display an Wallbox

App „Shelly Cloud“ bietet umfangreichen Funktionsumfang

Starten und Stoppen des Ladevorgangs auch zeitgesteuert per App sowie per Sprache

Zusätzliche Schuko-Steckdose

Kabelmanagement

Wallbox lädt bei Simulation von E-Auto mit gasender Batterie (Hinweis dazu fehlt in der Bedienungsanleitung)

Angaben auf Homepage stimmen nicht mit dem gelieferten Produkt überein (RCD Typ B -> RCD Typ A)

Zusätzliche Nutzung der Schuko-Steckdose während des Ladevorgangs kann zu überschreiten der laut Typenschild maximal zulässigen Leistung führen

einseitige Bedienungs- und Installationsanleitung für die Wallbox als schlecht lesbare Kopie beigelegt

Zustandsanzeige über einfarbige Leuchte in Start/Stopp-Knopf mit je nach Zustand/Fehler variabler Blinkfrequenz schlecht gelöst

Energiezähler nicht über App einsehbar (nur an Wallbox)