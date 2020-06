ÖAMTC Test: Ladeinfrastruktur in Österreich:

Als eines der wenigen Batterie-Elektrofahrzeuge am Markt kann der Renault ZOE an Wechselstrom mit bis zu 22 kW geladen werden, weswegen er für die Durchführung dieses Tests optimal geeignet war. Um eine möglichst vollständige Aufladung darzustellen, wurde die Ladung bei 20 % gestartet und bei Erreichen des Ladezustandes von exakt 100 % beendet. Zudem lag an dem Testtag eine nicht optimale Umgebungstemperatur von 0 °C vor.

Die nebenstehende Abbildung 4 zeigt die Ladekurve sowie die sich daraus ergebende Änderung des Ladezustandes über der Ladezeit. Aufgrund der ladeleistungsbegrenzenden Faktoren, wie etwa der an dem Testtag vorherrschenden tiefen Temperatur, konnte die Ladeleistung des Ladepunktes mit 22 kW von Anfang an nicht aufgebracht werden. Die Leistung von rd. 19,5 kW zu Beginn bei einem Ladezustand von 20 % wurde dann hingegen exakt eine Stunde bis zu einem Ladezustand von 70 % nahezu konstant gehalten. Ab 70 % hat das Testfahrzeug mit der sukzessiven Reduzierung der Ladeleistung begonnen. Aufgrund der immer weiter abfallenden Leistung hat das Erreichen des Ladezustandes von 100 % exakt eine weitere Stunde gedauert. Bei einem Zeittarif bedeutet dies, dass die erste Stunde genau so viel gekostet hat wie die zweite Stunde, nur dass in der ersten Stunde 50 % des Batterie-Energieinhaltes aufgefüllt werden konnten, in zweiten Stunde jedoch nur noch 30 %. Mit dem eintretenden Ladeleistungsabfall ab 70 % Ladezustand ist der effektive Energiepreis im Umkehrschluss angestiegen. Da die Ladeleistung abgefallen ist und somit der Preis pro kWh in der zweiten Stunde nach und nach höher wurde, hätte der Ladevorgang zur optimalen Ausnutzung des Zeittarifs bestenfalls nach Erreichen des Ladezustandes von 70 % beendet werden sollen.