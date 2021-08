ÖAMTC testet Sicherheit von Wohnmobil-Rückbänken:

"In einem Frontalcrashtest mit einem Wohnmobil gegen einen Pkw konnten wir gefährliche Schwächen in der zweiten Sitzreihe identifizieren. Die Insassen im Wohnmobil wären überraschenderweise schwerer verletzt worden als jene im kleineren und leichteren Auto, das üblicherweise in so einem Crashszenario benachteiligt wäre.



Hauptgrund ist, dass viele Rücksitzbänke in Wohnmobilen immer noch aus Holz bestehen – und das kann bei einem Unfall brechen. Eine Lösung sind Nachrüstungen. Hierbei hat sich herausgestellt: Metallkonstruktionen haben im Crashtest im Vergleich zur Standard-Holzausführung deutlich besser abgeschnitten".