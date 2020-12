ÖAMTC-Crashtest: Nicht alle schaffen fünf Sterne :

Weniger gut lief es hingegen für die zwei kleinsten Autos im Test. Max Lang, Fahrzeugsicherheitsexperte beim ÖAMTC, erklärt: "Die kompakte Bauweise von Honda e und Hyundai i10 macht sich in verschiedenen Testszenarien negativ bemerkbar. Ein Beispiel: Beim Seitenaufprall kann es passieren, dass der Fahrer so weit auf die Beifahrerseite geschleudert wird, dass der Kopf dort auf die Tür trifft." Im Übrigen wird in beiden Fahrzeugen auf einen Airbag zwischen den Vordersitzen verzichtet – ein solcher verhindert bei fast allen anderen Autos im aktuellen Test, dass Fahrer und Beifahrer bei einem Crash mit den Köpfen zusammenstoßen. Dieses System fehlt allerdings auch im Land Rover Defender. Insgesamt erreicht der Honda e mit vier Sternen das bessere Ergebnis dieser beiden Fahrzeuge. "Der Hyundai i10 hat letztlich in vielen Bereichen mit Schwächen zu kämpfen – lediglich die Kindersicherheit ist auf akzeptablem Niveau", hält Lang fest.