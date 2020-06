ÖAMTC-Crashtest: Ladungssicherung rettet Leben:

Beim zweiten Testfahrzeug wurde die Ladung mit Zurrgurten gesichert. Kleinteile wurden so verstaut, dass sie nicht nach vorne fliegen können. Außerdem wurde ein Gepäcknetz verwendet. All das hilft, die Einkäufe von der ersten Sitzreihe fern zu halten. So konnte auch kein erhöhtes Verletzungsrisiko festgestellt werden. Außerdem sollten die Rücksitze mit den Gurten gesichert werden, wenn dort niemand sitzt bzw. sie nicht zum Verstauen von Ladung umgeklappt werden müssen.

Kerbl gibt allerdings zu bedenken: "Die Rückhaltemöglichkeiten in einem Pkw sind limitiert. Der Test hat gezeigt, dass sie bereits bei relativ geringer Geschwindigkeit und einer Zuladung von 145 kg an ihre Grenzen stoßen."

Beim simulierten Crash wirkte kurzfristig ein Gewicht von über sieben Tonnen auf die Sicherungsgurte – werden solche allerdings nicht verwendet, bewegt sich die Ladung mit diesem Gewicht frei im Pkw. Bei vielen Autofahrern scheint offenbar jedes Gespür für die enormen Kräfte, die beim Unfall durch die Ladung entstehen, zu fehlen.