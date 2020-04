ÖAMTC-Crashtest beleuchtet Folgen eines Wildunfalls:

2018 wurden 377 Wildunfälle mit Personenschaden registriert, die traurige Bilanz: vier Personen kamen zu Tode. Insgesamt kommen zudem über 75.000 Wildtiere jährlich auf Österreichs Straßen um – im Schnitt sind das über 200 Tiere pro Tag. (Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung der ÖAMTC-Unfallforschung).

Der Mobilitätsclub führte gemeinsam mit seinen Partnerclubs einen Crashtest mit einem realistisch nachgebildeten, 180 kg schweren Wildschweinkeiler durch. Das Ergebnis zeigt, dass bei entsprechenden Unfällen bei 80 km/h kurzzeitig eine Kraft auf die Insassen einwirkt, die dem zehnfachen Körpergewicht entspricht.

Am Auto entstand ein erheblicher Schaden, die Insassen blieben jedoch unverletzt. Dieser Umstand verdeutlicht, dass Verletzungen von Fahrzeuginsassen bei Wildunfällen zumeist nicht die Auswirkungen des direkten Aufpralles des Tieres sind, sondern die Folgen, die durch falsche bzw. panische Reaktionen entstehen. Durch misslungene Ausweichmanöver können Fahrzeuge von der Fahrbahn abkommen oder in den Gegenverkehr geraten. Dabei entsteht die Gefahr von Kollisionen mit anderen Fahrzeugen oder Anprallen an Bäume, was fatale Folgen haben kann.

Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das Verletzungsrisiko für Pkw-Insassen bei Wildunfällen deutlich geringer ist, wenn der Fahrer richtig reagiert- das heißt bremsen, Lenkrad gut festhalten und unbedingt in der Spur bleiben. Um daraus folgende Auffahrunfälle zu vermeiden, sollte der Abstand zum Vorderfahrzeug vergrößert werden, wenn mit Wildwechsel zu rechnen ist.