Mittelmäßige Ergebnisse für drei Autos im Green NCAP :

Der mit über 1,6 Tonnen relativ schwere und mit 169 kW auch sehr leistungsstarke Diesel-Hybrid hat in mehreren Green NCAP-Kategorien zu kämpfen. Besonders auffällig: Die überdurchschnittlich hohen Werte im Schadstoffausstoß, die in allen Testszenarien speziell in Hinblick auf Ammoniak (NH3) und Feinstaub-Partikel auftreten. Problematisch auch die CO2-Emissionen und – in der Folge – die unterdurchschnittliche Effizienz. Größter Lichtblick: Der Tucson stößt erfreulich geringe Mengen an Stickoxiden und Kohlenmonoxid aus.