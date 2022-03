ÖAMTC-Crashtest: Vier aktuelle Pkw im Test:

Als einziger mit vier Sternen bewertet: der BMW 2er Coupé . "In Sachen Sicherheit für erwachsene Personen und Kinder im Fahrzeug ist der BMW mit den anderen Testkandidaten gleichauf. Auch der Schutz für vulnerable Verkehrsteilnehmende ist nicht unbedingt schlechter als bei den meisten anderen Autos", hält der ÖAMTC-Experte fest. "Allerdings leisten sich die Sicherheitsassistenten einige Schwächen." Vor allem die Erkennung von kreuzenden Radfahrenden, egal ob verdeckt oder mit freier Sicht, lässt zu wünschen übrig – und das schlägt letzten Endes voll auf die Gesamtwertung durch.

In Hinblick auf die Assistenzsysteme ist der Lexus NX hervorzuheben. "Dieses Auto verfügt serienmäßig u. a. über Spurhalte- und Geschwindigkeitsassistenten. Speziell beeindruckt haben bei unserem Test jedoch die automatischen Notbremssysteme ", erklärt der ÖAMTC-Experte. "Querende Fußgängerinnen und Fußgänger hat das Fahrzeug bei Tag und bei Nacht erkannt, genauso bei freier Sicht und wenn sie hinter geparkten Autos hervortreten." Ähnliches gilt für Radfahrende – und auch auf Hindernisse wie fahrende oder stehende Autos reagieren die Systeme vorbildlich. "Lexus zeigt beim NX, was in dieser Hinsicht möglich ist und gleicht damit zumindest teilweise aus, dass die A-Säulen – wie auch bei den meisten anderen Fahrzeugen – sehr hart konstruiert sind", so Lang. "Denn freilich ist es immer besser, wenn ein Unfall gänzlich vermieden werden kann – und dazu sind moderne Assistenzsysteme in vielen Fällen in der Lage."

Zusätzlich wurden auch noch sogenannte "Partner" publiziert – diese sind anderen Fahrzeugen so ähnlich (oder sogar baugleich), dass die Ergebnisse direkt übertragbar sind. So entspricht der VW ID.5 im Wesentlichen dem VW ID.4 (getestet 2021) der VW Taigo ähnelt dem VW Polo.