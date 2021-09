Adaptive Rückhaltesysteme können Grad der Verletzung mindern:

Seit 15. Juli 1976 gilt in Österreich die Gurtpflicht. Ab 1. Juli 1984 wurden Verstöße mit einer Organstrafverfügung sanktioniert. Die Auswirkung auf die Getötetenzahlen war signifikant. Vorher kamen Jahr für Jahr rund 1.900 Menschen im Straßenverkehr ums Leben – 1985 sank diese Zahl deutlich auf rund 1.500. Seither ist ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten, während die Anzahl der Pkw-Zulassungen zeitgleich ansteigt.

"Dennoch gehen auch 45 Jahre nach Einführung der Gurtpflicht viele Autofahrer ein hohes Risiko ein und verzichten auf das Anschnallen", hält Nosé fest. In den vergangenen fünf Jahren verzichtete mehr als jeder vierte (28,8 Prozent) getötete Pkw-Insasse auf den Gurt (Quelle: Statistik Austria; Bearbeitung: ÖAMTC Unfallforschung). Männer zwischen 25 und 44 Jahren haben dabei das geringste Gefahrenbewusstsein. In dieser Gruppe war in den vergangenen fünf Jahren der Anteil der Todesopfer, die nicht angeschnallt waren, mit rund 40 Prozent besonders hoch.

Dabei belegt die Statistik eindeutig, dass Gurte Leben retten können: Neun Prozent aller im Auto gesicherten Personen trugen bei einem Crash in den letzten fünf Jahren schwere bis tödliche Verletzungen davon. Bei den ungesicherten Pkw-Insassen ist diese Quote mit 31 Prozent mehr als dreimal so hoch.

Im Pkw tödlich verunglückte Personen insgesamt sowie ohne Gurt (seit 2012)

Jahr gesamt ohne Gurt Anteil 2012 279 83 29,7% 2013 193 64 33,2% 2014 189 61 32,3% 2015 238 76 31,9% 2016 189 54 28,6% 2017 182 64 35,2% 2018 181 45 24,9% 2019 200 56 28,0% 2020 146 40 27,4% 2012-2020 1.797 543 30,2%

Quelle: Statistik Austria; Bearbeitung: ÖAMTC Unfallforschung