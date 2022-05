Hubschrauber Sky Copter

Rettungsaktion von oben: im Einsatz mit dem ÖAMTC

Rettungshubschrauber! Die Retter wachen auch von oben und haben alles im Visier: Mit dem Rettungshubschrauber sind die kleinen Beschützer blitzschnell an Ort und Stelle. Ganz gleich, ob Luftbergung oder Unfall – mit dem Dickie Toys ÖAMTC Rettungshubschrauber erleben Kinder aufregende Aktionen als Helfer in der Not.

Dank der Heckklappe zum Öffnen bietet der Helikopter viel Stauraum. Für echten Rettungsflair und spannenden Spielspaß sorgen die authentischen Licht- und Soundeffekte. Der Hubschrauber ist dank der enthaltenen Batterien sofort startklar und „Ready to take off". Mit seiner detailgetreuen Airbus Helicopter H135 Optik eignet sich dieser Rettungshubschrauber als actionreiche Geschenkidee für Kinder.