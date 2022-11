Mercedes-Benz GLC - Akustikpad an der B-Säule kann sich lösen

Im Detail ist das Modell GLC (BR 254) von Mercedes-Benz aus dem Produktionszeitraum Juni 2021 bis September 2022 betroffen.

Eine Sprecherin von Mercedes Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass die Befestigung eines Akustikpads an der B-Säule nicht den Spezifikationen entspricht. In diesem Fall könnte sich das Akustikpad von der B-Säule lösen, in den Bereich des Gurtaufroller gelangen und dort die Bewegung des Gurtbandes behindern. Dadurch werden die Funktionen des Gurtaufrollers und des Gurtstraffers beeinträchtigt. In der Folge erhöht sich die Verletzungsgefahr für die vorderen Fahrzeuginsassen im Falle eines Unfalls.

Im Rahmen der Rückrufaktion werden bei den betroffenen Fahrzeugen die Akustikpads in der Fachwerkstatt entfernt, die Gurtaufroller überprüft und gegebenenfalls ersetzt. Der Werkstattaufenthalt beträgt bis zu drei Stunden.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Die Rückrufaktion startete bereits im Oktober 2022. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 09.11.2022