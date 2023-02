Mercedes-Benz E-Klasse, CLS - Probleme mit der Befestigung der 12V-Batterie

Im Detail sind die Modelle E-Klasse (BR 213) und CLS (BR 257) mit 48V-System von Mercedes-Benz aus dem Bauzeitraum September 2015 bis September 2022 betroffen.

Eine Sprecherin von Mercedes Österreich teilte dem ÖAMTC auf Anfrage mit, dass die Befestigung der 12V-Batterie im Kofferraum im Falle eines Unfalls nicht den Belastungen standhalte. In diesem Fall könnte sich die 12V-Batterie so in der Ersatzradmulde bewegen, dass ein Lösen der elektrischen Anschlüsse von der Batterie nicht ausgeschlossen wird. In der Folge sind verschiedene Post-Crashfunktionen (u.a. eCall, elektrische Sitzverstellung, Warnblinklicht, automatische Türentriegelung) beeinträchtigt, was zu einer Erhöhung der Unfallfolgen für die Fahrzeuginsassen führt.

Im Rahmen der Rückrufaktion wird bei den betroffenen Fahrzeugen in der Fachwerkstatt eine zusätzliche Fixierung der 12V-Batterie montiert. Der Werkstattaufenthalt beträgt zirka 30 Minuten.

Die Kunden der betroffenen Fahrzeuge wurden über den Österreichischen Versicherungsverband schriftlich verständigt. Die Rückrufaktion startete bereits im November 2022. Es sind in diesem Zusammenhang keine Unfälle oder Personenschäden bekannt.

Stand: 01.02.2023