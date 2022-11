Schottland

1. Tag: Wien – Edinburgh – Stirling Castle – Raum Crianlarich / Tyndrum (A)

Nach unserem Flug nach Edinburgh ist Stirling Castle unser erster Besichtigungspunkt (E). Stirling Castle liegt über der Altstadt von Stirling auf dem Schlossberg, einem steil aufragenden Hügel vulkanischen Ursprungs. Die Anlage ist eine der größten und wichtigsten Festungen Schottlands, die auch der Geburtsort von Maria Stuart war. Bei der Route nach Crianlarich / Tyndrum folgen wir einer der schönsten Panoramastraßen Schottlands. Es geht entlang des eindrucksvoll gelegenen Loch Lomonds, der „Königin der schottischen Seen“. Dies ist ohne Zweifel ein erstes landschaftliches Highlight der Reise.

2. Tag: Glencoe – Fort William – Loch Ness – Inverness – Raum Aviemore (F/A)

Zunächst durchqueren wir das Glencoe, eines der geschichtsträchtigsten und zugleich spektakulärsten Täler Schottlands. Bei Fort William sehen wir den 1.345 m hohen Ben Nevis, Großbritanniens höchsten Berg. Es geht weiter durch das Great Glen und entlang dem Caledonian Canal zum Loch Ness. Während der Fahrt entlang des wohl berühmtesten schottischen Sees präsentiert sich das Hochland von seiner schönsten Seite. Vielleicht gelingt uns von den am Seeufer gelegenen Ruinen des Urquhart Castles (E) auch ein Schnappschuss vom legendären Seebewohner „Nessie“. Nach einem Aufenthalt in Inverness, der charmanten Hauptstadt der Highlands, beziehen wir für zwei Nächte im Raum Aviemore unser Hotel.

3. Tag: Die „wilden Highlands“: Loch Maree, Inverewe Gardens & Ullapool (F/A)

Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der wilden Highlands. Unsere Fahrt führt durch die scheinbar menschenleeren, wildromantischen Landschaften des schottischen Hochlandes. Entlang des Loch Marees gelangen wir über Gairloch nach Poolewe, wo wir die weitläufige Gartenanlage Inverewe Gardens (E) besuchen. Mit seiner botanischen Sammlung aus aller Welt wirkt dieser Ort wie eine exotische Enklave inmitten der rauen Hochlandregion. Anschließend erreichen wir entlang des Loch Brooms das kleine, an einem malerischen Fjord gelegene, Hafenstädtchen Ullapool, wo wir einen Spaziergang unternehmen, ehe es zurück zum Hotel geht.

4. Tag: Aviemore – Culloden – „Whisky Trail“ – Cairngorms NP – Aberdeen (F/A)

Bei einem Aufenthalt in Culloden (E) fühlen wir uns unweigerlich an die „Outlander“-Erzählungen erinnert, denn hier entschied sich 1746 das Schicksal der Highland Clans. Beim Besuch einer Whisky Destillerie (E) erfahren wir mehr über die Herstellung und die Geheimnisse des „Wasser des Lebens“, und können natürlich auch ein Gläschen verkosten. Durch die Bilderbuchlandschaft des Cairngorms Nationalparks, der die schönsten Facetten Schottlands widerspiegelt, gelangen wir in die pittoreske Region Royal Deeside, welche seit der Zeit Königin Victorias Sommerdomizil der britischen Royals ist. Unser Tagesziel ist die „Silver City“ Aberdeen, wo wir unser Hotel beziehen.

5. Tag: Dunnottar – Saint Andrews – Culross – Glasgow (F/A)

Waghalsig an den schroffen Klippen der schottischen Ostküste gelegen, sehen wir heute zuerst die imposante Festungsanlage von Dunnottar Castle. Anschließend geht es an Dundee vorbei auf die Halbinsel Fife in die charmante Küstenstadt Saint Andrews. Sie gilt als die Heimat des Golfsports und besitzt den wohl legendärsten Golfklub der Welt. Bedeutend ist auch die Universität der Stadt, welche einerseits die Älteste Schottlands ist und andererseits für das Kennenlernen des künftigen britischen Königs William und seiner Kate bekannt ist. Als nächstes erkunden wir den reizvollen Bilderbuchort Culross, der komplett unter Denkmalschutz steht und direkt am Ufer des Firth of Forth-Fjordes liegt. Bevor wir unser Hotel beziehen, unternehmen wir eine orientierende Stadtrundfahrt durch Glasgow. Es ist bemerkenswert, welch positiven Imagewechsel die größte Stadt des Landes in den letzten Jahren erlebt hat und wie sie sich zu einer lebenswerten und gefragten Trendmetropole entwickelt hat.

6. Tag: Edinburgh (F)

Heute unternehmen wir einen Ganztagesausflug nach Edinburgh, Hauptstadt und kultureller Mittelpunkt des Landes. Im Rahmen einer Stadtrundfahrt sehen wir die Neustadt mit der prächtigen Princess Street, die Altstadt mit ihren mittelalterlichen Hochhäusern und folgen der Royal Mile zwischen der königlichen Residenz Holyrood Palace und Edinburgh Castle (E), dem Wahrzeichen der Stadt. Danach haben wir Zeit zur freien Verfügung, bevor wir am späten Nachmittag / frühen Abend zum Hotel nach Glasgow zurückfahren. Gäste, welche die optionale Abendveranstaltung Military Tattoo* gebucht haben, bleiben in Edinburgh, um diesem einzigartigen Ereignis vor der Kulisse der festlich beleuchteten Burg beizuwohnen. Im Anschluss an die Vorstellung erfolgt der Transfer zum Hotel.



*Abendveranstaltung Military Tattoo € 100: Ticketkategorie auf der Süd- oder Nord-Tribüne. Nur bei Terminen Abreise 9.8. oder 16.8. möglich. Anmeldung bei Buchung bis spätestens 01.04.2023

7. Tag: Glasgow – New Lanark – Culzean Castle – Ayrshire (F/A)

Nach dem Frühstück folgen wir dem Clyde nach New Lanark, der einst größten und fortschrittlichsten Baumwollspinnerei Schottlands, die 2001 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde. Bei der Besichtigung der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Textilmanufaktur (E) werden wir mit den Ideen des Sozialreformers Robert Owen vertraut. Schon damals setzte er geradezu revolutionäre Maßstäbe, als für die Arbeiter menschenwürdige Unterkünfte und Bildungseinrichtungen geschaffen wurden. In Folge machen wir uns auf den Weg Richtung Küste in die wenig bekannte, aber umso reizvollere Grafschaft Ayrshire - unser Geheimtipp in Schottland! Die Region ist Geburtsregion berühmter Schotten wie „Braveheart“ William Wallace, des Entdeckers des Penicillins Alexander Fleming oder des schottischen Nationaldichters Robert Burns. Einen weiteren Höhepunkt unserer Reise bildet der Besuch des inmitten der herrlichen Küstenlandschaft des Firth of Clyde gelegenen Culzean Castle (E), ein schottisches Bilderbuchschloss.

8. Tag: Edinburgh – Wien (F)

Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen Edinburgh, von wo aus wir die Heimreise antreten.

Programmänderungen vorbehalten!

F=Frühstück|A=Abendessen



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "UK",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "UK",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "GTA",

"Zielflughafen": "EDI",

"VerpflegungsText": "7 x Frühstück, 6 x Abendessen"

}}