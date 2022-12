Namibia, Botswana und Simbabwe

1. & 2.Tag: Flug von Wien über Frankfurt nach Windhoek. Im Anschluss kurze Orientierungsfahrt und Transfer zum Hotel.

3.Tag: Heute erwartet uns ein besonderes Highlight – Sie fahren in die Region des berühmten Etosha Nationalparks. Nach Ankunft und Check-in auf der Lodge geht es direkt auf die erste Pirschfahrt.

4.Tag: Pirschfahrt im offenen Geländewagen am Vormittag sowie eine weitere Tierbeobachtungsfahrt am Nachmittag, um die Natur und Tiere hautnah zu erleben.

5.Tag: Während einer ganztägigen Pirschfahrt mit dem Reisefahrzeug durch den Park nach Osten geht es weiter zur Ihrer Lodge. Entspannen Sie sich und lassen die Eindrücke des Tages Revue passieren.

6.Tag: Durch unwegsames Gelände geht es in den afrikanischen Busch. Bei einer gemeinsamen Wanderung mit den Einheimischen des Volksstammes der San – erfahren Sie mehr über das Leben in der Kalahari. Weiterfahrt nach Rundu – vorbei an traditionellen Lehmhütten und Marktständen. Zum Abendessen erwartet Sie ein typischer namibischer „Braai“ zubereitet von Ihrem Reiseleiter und Fahrer.

7.Tag: Entlang des West Caprivi-Streifens fahren Sie heute zu Ihrer Lodge – direkt am Kavango Fluss. Erleben Sie die phantastische Wasserwelt bei einer Bootsfahrt.

8.Tag: Heute wird es abenteuerlich bei einer Pirschfahrt im offenen Geländewagen im Mahango Nationalpark.

9.Tag: Weiterfahrt bis an die Ufer des Kwando, wo Sie eine farbenprächtige und nahezu unberührte Landschaft erwartet – hier sind wir im Migrationsgebiet der Großwildherden zwischen Zambia und Botswana. Unterwegs Besuch eines traditionellen Dorfes.

10.Tag: Tag zur freien Verfügung. Gönnen Sie sich einen Erholungstag in Ihrer Lodge.

11.Tag: Kasane – das Eingangstor zum Chobe Nationalpark, Botswanas wildreichstem Naturreservat. Hier können Sie schon mit etwas Glück die ersten Elefantenherden sehen. Tierbeobachtung per Boot.

12.Tag: Weiterfahrt nach Victoria Falls. Im Anschluss besuchen Sie den Ort und besichtigen die Viktoria Fälle (UNESCO Weltnaturerbe). Am Nachmittag ca. 2-stündige Sunset Cruise auf dem Sambesi Fluss.

13.Tag: Tage zur freien Verfügung.

14.Tag: Transfer zum Flughafen in Victoria Falls und Rückflug via Windhoek nach Europa.

15.Tag: Ankunft in Frankfurt und Weiterflug nach Wien.

Programmänderungen vorbehalten!



{"Buchungsdaten": {

"Abflughafen": "VIE",

"Fluggesellschaft": "",

"Hinflug": "JA",

"Rueckflug": "JA",

"Land": "NA",

"ReiseArt": "PA",

"SchlBef": "10",

"SchlReise": "RR",

"SchlZiel": "NA",

"VaReiseart": "PA",

"Veran": "DER",

"Zielflughafen": "WDH",

"VerpflegungsText": ""

}}