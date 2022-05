NCL: Norwegian Escape im Sommer zurück in Europa

„Europa war schon immer ein beliebtes Ziel für Reisende aus der ganzen Welt und ist ein wichtiges Kreuzfahrtziel für NCL. Wir sind bestrebt, unseren neuen und treuen Gästen eine große Auswahl an Destinationen und Reiserouten anzubieten. Wir freuen uns, dass die diesjährige Europa-Saison mit acht Schiffen und mehr als 100 Anlaufhäfen unsere bisher umfangreichste ist“, so Kevin Bubolz, Managing Director Europe von Norwegian Cruise Line.

Norwegian Escape komplettiert europäische Flotte

Die Norwegian Escape ist das größte NCL-Schiff in Europa und das erste der Breakaway Plus Klasse, das eine komplette Saison in europäischen Gewässern verbringt. Ihre erste Abfahrt absolvierte die Norwegian Escape bereits erfolgreich im östlichen Mittelmeer. Von ihrem Heimathafen Civitavecchia (Rom) bringt sie Gäste auf sieben- bis elftägigen Kreuzfahrten zu den schönsten Zielen des Mittelmeers. Jede Reiserouten führt dabei durch mehrere Länder, wie etwa die Abfahrt am 13. August, bei der Gäste mit Anläufen in Italien, Griechenland, Malta und Frankreich gleich vier Mittelmeerdestinationen erkunden können. Zu den angelaufenHäfen gehören beliebte Ziele wie Santorini, Mykonos, Neapel und Livorno aber auch "Insiderhäfen" wie Valletta und Messina.

„Meet the Winemaker“ in Europa:

Außerdem wird mit der Norwegian Escape erstmals die beliebte NCL-Reihe „Meet the Winemaker“ nach Europa kommen. Gastgeber der Veranstaltung am 17. Juli ist der bekannte Winzer Antonio Hidalgo vom weltweit anerkannten spanischen Sherry-Haus Bodegas Hidalgo La Gitana, das sich in Familienbesitz befindet. Als Besonderheit wird auch bestes Fleisch der Marke Certified Angus Beef® für kulinarische Höhepunkte sorgen.

Die Abfahrt am 17. Oktober wird Winzer Sandro Bottega von Bottega S.p.A. begleiten.

Debüt der Norwegian Prima in Europa

Insgesamt werden acht NCL-Schiffe in diesem Sommer in europäischen Gewässern unterwegs sein. Darunter auchdas neueste Mitglied der NCL-Flotte understes Schiff der Prima Klasse:Die Norwegian Prima.

NCLs acht Europaschiffe im Sommer 2022 sind somit die Norwegian Jade, Norwegian Star, Norwegian Epic, Norwegian Getaway, Norwegian Gem, Norwegian Escape, Norwegian Dawn sowie Norwegian Prima.

