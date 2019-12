Mit MSC zur Expo 2020 Dubai

Mit 192 teilnehmenden Ländern und 25 Mio. erwarteten Besuchern aus der ganzen Welt wird die Expo 2020 Dubai die größte Veranstaltung, die je im Nahen Osten stattgefunden hat, sein. Die Ausstellung steht unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future“ für die Innovationen und Fortschritte, die Menschen weltweit gemeinsam erreichen können. Ob Unterhaltung, Architektur, Wissenschaft, Kunst oder Kulinarik – die Expo bietet alles, was das Herz begehrt.

Mit der MSC Lirica zur Expo

Die MSC Lirica wird für den Winter 2020/21 in Dubai positioniert sein. Ab hier fährt sie dann auf 7-Nächte-Kreuzfahrten nach Abu Dhabi, zu der Strandoase Sir Bani Yas Island und Muscat im Oman, bevor sie nach Dubai zurückkehrt.

Für Gäste der MSC Lirica wird das Ticket für die Expo 2020, im Zeitraum vom 15. November 2020 bis 10. April 2021, bereits im Kreuzfahrtpreis inbegriffen sein. Sie profitieren zudem vom kostenlosen Transfer zwischen Hafen und Expo-Gelände sowie von einem „Smart Queue“-Gutschein, der einen schnelleren Einlass an bis zu drei Länder-Pavillons gewährt. Die ausgedehnte Liegezeit im Hafen ermöglicht es den Gästen, die beeindruckende Ausstellung ausgiebig zu erkunden.

Mit der MSC Seaview zur Expo

Auch die MSC Seaview wird den Winter 2020/21 in der Golfregion verbringen. Die Passagiere können im Voraus wie auch an Bord offizielle Expo 2020 Tickets kaufen und zusätzlich Transfer-Möglichkeiten buchen. Das Schiff legt samstags in Dubai ab und läuft auf seiner Route Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Bahrain und Doha an, bevor es freitags nach Dubai zurückkehrt und die Gäste dann die Expo 2020 besuchen können.

Sie interessieren sich für eine Kreuzfahrt mit MSC Kreuzfahrten?